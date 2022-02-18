В Челябинске затопило квартиру талым снегом

После обращения в УК ситуация не улучшилась

В Челябинске в Металлургическом районе жительница квартиры на пятом этаже пожаловалась на скопления воды в комнатах от тающего на кровле дома снега. Вода, по словам Елены Шмелевой, бежит четвертый день, в комнате провис натяжной потолок, влага сочится по стенам и проводам электросистемы. Информагентству «Первое областное» мать четверых детей рассказала, что готова уже сама выйти на очистку крыши.

В пятиэтажном доме 12а по улице Комаровского снег растаял прямо в квартиру жительницы Елены Шмелевой. Талая вода четвертый день протекает по стенам, и женщина вынуждена с тряпками и тазами убирать лужи.

«Во вторник, 15 февраля, я вернулась с работы и увидела, как в зале навис потолок. Вызвала аварийку. Они пришли, спустили воду, выставили счет. Передали данные в ЖЭК. На следующий день работники ЖЭКа очистили кровлю от снега, но только в месте протечки над залом. И после этого вода продолжает стекаться ко мне», — рассказывает Елена Шмелева.

Она пояснила, что в доме каждый год возникают такие проблемы с наступлением тепла: в прошлом году снег начал таять в квартиру соседей Елены.

«Я вынуждена была выключить электричество в квартире, поскольку влага пропитывает стены, мне кажется, бежит уже по проводам. И вот так и живем с четырьмя детьми без света», — сетует она.

В управляющей компании «Доверие» ЖЭУ № 4, что обслуживает дом Елены, информагентству «Первое областное» пояснили, что заявка поступила только от аварийной бригады и на следующий день сотрудники ЖЭКа устранили протечку.

Но, по словам Елены, на крыше дома снега еще практически по колено. И никто его не счищает.

В Государственной жилищной инспекции Челябинской области между тем напомнили об ответственности управляющих компаний и собственников зданий за несвоевременно очищенные кровли и свисающие сосульки: должностным лицам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях ответственным грозит и уголовное наказание.

Информагентство «Первое областное» сделало подборку самых опасных маршрутов в центре города из-за нависших на карнизах сосулек.