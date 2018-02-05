/ На строительство трассы для Кубка мира уйдет 80 тысяч кубометров снега

Соревнования пройдут через месяц.

В ГЛЦ «Солнечная долина» продолжается строительство трассы для этапа Кубка мира по фристайлу. Для нее нужно 80 тысяч кубометров снега. Общая протяженность трассы — 1100 метров, перепад высот — 193 метра, высота старта — 561 метр. Возводят ее специалисты, строившие трассу для ски-кроссменов в прошлом году и трудившиеся над проектами для Сочи. Текущую фазу подготовки к Кубку мира назвали активной.

Минспорта России и Международная федерация по фристайлу доверили нам проводить эти соревнования ежегодно до 2022 года, высоко оценив уровень подготовки в прошлом году. Мы должны оправдать оказанное доверие. Второй момент: на Кубок приедут олимпийские участники, призеры Олимпиады. Соответственно, будут сравнивать уровень организации с корейским Пхенчханом. Это тоже накладывает ответственность. И третий момент — у нас есть уникальная возможность поддержать наших южноуральских спортсменов на домашних склонах. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, спортсмены из 18 стран мира приедут в «Солнечную долину» уже 27 февраля. Им нужно будет потренироваться и приноровиться к спуску с гор ГЛЦ. Многие из участников приедут на Кубок мира сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане.



Сами соревнования пройдут 3 и 4 марта, 2 число отдано под квалификационные заезды. В тот же день состоится шуточная эстафета «SnowKids». Профессиональные ски-кроссмены будут соревноваться с маленькими воспитанниками спортивных школ.



Билеты на этап Кубка мира еще можно приобрести. Их цена составляет от 100 до 700 рублей. Добраться на соревнование можно с помощью мультимодального маршрута.