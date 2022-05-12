Челябинский завод получил 16,7 млн рублей на развитие производства влагостойких светильников

Модернизация ускорила изготовление изделий в 8 раз

Челябинский завод НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») получил 16,7 млн рублей льготного займа на улучшение производства влагостойких светильников под брендом Amasis. Деньги предприятию предоставил Фонд развития промышленности Челябинской области.

Общий бюджет проекта составил 38 млн рублей. Модернизация производства позволила ускорить изготовление изделий в 8 раз.

«Преимуществом нового оборудования является возможность сформировать разный уплотнительный слой под каждое изделие. Например, тонкий — для датчиков или более толстый — для уплотнения габаритных изделий», — объясняет главный технолог АО «НПО „Электромашина“» Алексей Арбеков.

Для усовершенствования герметичности светильников на смену обычным резиновым уплотнителям пришли вспененные полимерные составы, которые наносятся автоматически в среднем за 15 секунд вместо 2 минут, которые требовались ранее.

После получения займа «Электромашина» запустит серийное производство уникальных интеллектуальных систем управления освещением Amasis с ежегодным плановым выпуском более 8 тыс. штук к 2025 году.

