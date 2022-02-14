В Челябинской области запустили телеграм-бота для консультаций по выплате ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Оформить выплату могут семьи, доход которых не превышает 11 887 рублей на человека. Разобраться в нюансах и получить ответы на главные вопросы о новой мере социальной поддержки поможет электронный помощник. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.
Размер выплаты в 2022 году составляет от 6222 до 12 444 рублей в зависимости от уровня нуждаемости семьи.
«При назначении ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет учитывается множество факторов, которые вызывают немало вопросов у жителей региона. Мы в непрерывном формате работаем с обращениями, анализируем их, чтобы своевременно предоставлять информацию о выплате по запросам родителей», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Для удобства людей запущен бот-консультант «Выплата на детей от 3 до 7 лет. Челябинская область». Найти его в «Телеграм» можно по названию или ссылке @SocmeryBot. Затем кликнуть по кнопке «Написать сообщение» и для получения нужной информации выбрать вопрос из меню. Консультант даст ответы на вопросы без временных потерь на поиск нужных телефонов и других контактов.Также информацию о выплате можно получить у специалистов горячей линии в управлении социальной защиты по месту жительства. Кроме того, на вопросы всегда готовы ответить в министерстве социальных отношений Челябинской области по телефону: 8-912-806-84-96.
В Челябинске мать-одиночку лишили статуса малоимущей из-за того, что чиновники приплюсовали к ее скромной зарплате стоимость уже полученных льгот. Из-за этого мама и двое близняшек, живущие на 27 тысяч в месяц, потеряли право на бесплатный садик и на пособие для детей от трех до семи лет. Почему так случилось и сможет ли женщина снова претендовать на эти выплаты, читайте в материале ИА «Первое областное».