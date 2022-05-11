В Челябинской области почтальоны готовы разносить выплату на детей от 8 до 17 лет

Рассказываем, как оформить доставку денег до порога дома или квартиры

«Почта России» готова разносить по домам новую социальную выплату на детей от 8 до 17 лет. Об этом в среду, 11 мая, сообщает пресс-служба Управления Федеральной почтовой связи Челябинской области.

«Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать способ получения выплаты через почту и указать „с доставкой на дом“. Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам», — замечают в пресс-службе.

При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в Пенсионный фонд такой документ направляется заказным письмом.

Напомним, подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд РФ.

Кому положена новая выплата, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

О выплатах на детей от 3 до 7 лет читайте на сайте ИА «Первое областное».

