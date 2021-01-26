КСП провела прием граждан в Катав-Ивановске после конфликта местного жителя с администрацией

Аудиторы выслушали жалобы 26 жителей

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области провели личный прием граждан в Катав-Ивановском муниципальном районе. Решение было принято после инцидента с местным активистом Евгением Карабановым, которого чиновники из администрации на прошлой неделе не пропустили к специалистам КСП, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия аудиторы КСП приняли 26 граждан. Жителей в основном волновало некачественное благоустройство дворовых территорий, перебои с водоснабжением, низкие темпы и дороговизна газификации.

На прошлой неделе в Катав-Ивановске произошел скандал с участием аудиторов, которые проводили ревизию. Общественный активист Евгений Карабанов пытался встретиться с контролерами, чтобы передать жалобы на чиновников. Однако в здание его не допустили, заявив, что для этого нужно разрешение руководства. После этого в КСП решили провести открытый прием для жителей района.