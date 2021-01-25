В Карталах мужчину будут судить за кражу на железной дороге

Злоумышленник похитил 1 220 килограммов деталей

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Брединского района. Мужчина обвиняется в краже.

В октябре 2020 года южноуралец проник в путейскую будку. Для этого он выкрутил гайки, снял замок и похитил детали, которые хранились внутри. Похищенное он погрузил в автомобиль, который предусмотрительно припарковал в 200 метрах от места кражи.

Детали и метровый отрезок рельса похититель попытался сдать в ближайший пункт приема металлолома. При задержании он не смог пояснить, откуда у него железнодорожное имущество. Украденное изъяли, общий вес составил 1220 килограммов. Сумма ущерба — более 28 тысяч рублей.

«В следственном подразделении Линейного отдела полиции на станции Карталы в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Расследование завершено, в ближайшее время дело направят в суд.