Минсоц Челябинской области открыл сбор жалоб на нелегальные дома престарелых

Усилить контроль над подобными учреждениями поручил губернатор Алексей Текслер

Жители Челябинской области могут жаловаться на нарушения в частных домах престарелых. Чтобы сообщить о нелегальном доме-интернате для пожилых людей, необходимо заполнить специальную форму на сайте министерства социальных отношений региона.

«На сайте министерства размещен баннер, пройдя по которому, можно изложить свои замечания о работе негосударственных пансионатов для старшего поколения и южноуральцев с ограниченными возможностями. Если рядом с вами работает нелегальный дом для престарелых и инвалидов, сообщайте. Все жалобы, в том числе анонимные, будут рассмотрены», — обращается к южноуральцам министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился проверить все дома-интернаты для престарелых в регионе. Это произошло после нескольких крупных пожаров в домах престарелых в других регионах России, где погибли люди.

Проверки в 26 частных пансионатах Челябинской области проводят сотрудники прокуратуры, госпожнадзора и соцзащиты населения. Министерством социальных отношений были проведены проверки в государственных учреждениях для пожилых людей.