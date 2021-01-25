Под Миассом к Кубку мира возведут уникальную трассу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» началось возведение новых трамплинов

Уникальную трассу построят для Кубка мира по фристайлу, который пройдет в марте на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» под Миассом. Ее протяженность составит 1 100 метров. Подготовка к соревнованиям, как рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, началась уже сейчас.



При этом, как отметил главный строитель трассы Алексей Иванов, у организаторов нет задачи кардинально изменить ее рисунок, а лишь внести незначительные изменения. Тем не менее именно они должны повлиять на зрелищность стартов.

«Трасса — уникальный спортивный объект, ее протяженность 1 100 метров, перепад высот — 175 метров. Мы планируем увеличить количество технических препятствий — трамплинов и контруклонов, что сделает соревнования еще более зрелищными. В то же время наша главная цель — сделать трассу безопасной и интересной для прохождения. Такую, чтобы после окончания соревнований на ней смогли прокатиться и любители-туристы», — добавил Алексей Иванов.

Добавим, Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдет с 12 по 13 марта. На соревнования приедет элита мирового фристайла. Уже сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей. Первые спортсмены начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта — квалификация, а 13 марта — финальные заезды.