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Огромные крысы с помойки подбираются к детскому саду в Челябинске. Видео

Родители напуганы нашествием грызунов.
сегодня в 15:50
  |  Общество

Челябинцы взволнованы нашествием опасных грызунов рядом с детским садом Советского района. Сразу за забором расположены 8 мусорных контейнеров. Пакеты с отходами туда выбрасывают жильцы близлежащих домов. Зачастую они оставляют мусор рядом с баками. В итоге образовалась свалка, в которой поселилось целое семейство крыс. Грызуны начали рыть лазы под забором. Такое соседство настораживает родителей детсадовцев, они бьют тревогу.

Мы с мая этим занимаемся. И уже намерены идти в прокуратуру. Контейнеры стоят за забором, рядом с участком, где должны гулять дети. Но их туда не приводят, отправляют на другую площадку или на стадион школы. В ее здании расположен садик. Сейчас появилась опасность, что крысы могут пойти в подвал и оттуда в детский сад. На контейнерной площадке их много, и больших, и маленьких. Мимо ходить страшно. А в детском саду говорят, что проблеме уже год. — поделилась с сайтом «Первый областной» Екатерина Дмитриева.

В пятницу после обеда детский сад закрывают на обработку. Администрация образовательного учреждения решила дополнительно разложить отраву в подвале и обработать прогулочные площадки перед 1 сентября. Сделано это для того, чтобы во время осенних холодов крысы не решили прятаться в школе.

Рядом с забором школы давно была установлена мусорная контейнерная площадка. С весны там завелись крысы. Нас это беспокоит, конечно, я неоднократно обращалась в администрацию района с просьбой перенести площадку подальше, почистить, обработать. Чтобы предотвратить нашествие, мы обрабатывали школу по графику. Мы оказались заложниками ситуации, но держим ее на контроле. — сообщила сайту «Первый областной» директор школы № 58, в которой расположен детсад, Ольга Алексеева.

Между тем родители не винят в ситуации детский сад. Они уверены, что проблема только в мусорных контейнерах, которые нужно убрать подальше от забора. С таким предложением родители уже обращались в администрацию Советского района, но получили отказ. Якобы, жильцы соседних домов будут против.

Сайт «Первый областной» отправил запрос в администрацию, чтобы узнать, какие меры принимались с ее стороны для решения крысиной проблемы. Ответ готовится.

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Комментарии

Сергей
17:16, 16.08.2018
так школа или садик? У вас в тексте везде садик а в синхроне школа
berry741
16:17, 16.08.2018
Уйдут кошки, придут мыши и крысы. Миф стал реальностью. Думаете если вокруг засыпать крысиным ядом, то проблема будет решена? А по-моему для этого в природе есть кошки и они лучше ядов. Или давайте отравим вокруг всё? А в Советском Союзе не было помоек и было достаточно кошек в подвалах и всем места хватало и заразы не было. Ау! Почему не перенимаем положительный опыт "когда мы жили без демократии"?

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