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/ Ручная крысиная змея не дает покоя жителям одного из домов в Озерске

Ручная крысиная змея не дает покоя жителям одного из домов в Озерске

Соседи остались недовольны просьбой помочь в поисках.
сегодня в 12:00
  |  Общество

В закрытом южноуральском городе хозяин не доглядел за маисовым полозом, или красной крысиной змеей. Животное содержалось в квартире, однако сумело выскользнуть из своего «дома» и даже покинуть помещение. Не сумев отыскать рыжего ужа самостоятельно, хозяин повесил на подъезде объявление с просьбой помочь.

«Сбежал» маисовый полоз (рыжий ужик). Не ядовитый, ручной. Он голодный и испуганный. К обнаружившим просьба не пугаться и не пугать ужа, можно накрыть ведром. — говорится в объявлении.

Однако соседи не разделили уверенность хозяина в том, что уж безопасен. Они посчитали наличие ужа в соседней квартире настоящим безобразием.

Два подъезда на измене. Слона не пробовала завести, а потом написать — сбежал слон, голодный и испуганный (можно накрыть ведром)! — возмущаются соседи.

Уж пока не найден. Однако жильцы того же дома утверждают, что видели кошку, обедающую змеей под припаркованной неподалеку машиной.

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