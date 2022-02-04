Челябинская область попала в топ-10 регионов по популярности туристического кешбэка

Программа позволяет вернуть часть оплаты тура или проживания

Пятый этап программы туристического кешбэка от Ростуризма стартовал 18 января. Возможность вернуть до 20% от стоимости путешествия по России вызвала большой спрос на сайтах для бронирования отелей. Через модуль TravelLine в первый день продаж туров с кешбэком прошло на 233% больше запросов, чем годом ранее. За первые две недели TravelLine зафиксировал 50 тыс. броней на общую сумму более 2 млрд рублей. При этом средний чек на 60% выше, чем в прошлом году.

Челябинская область попала на 10-е место среди самых активных регионов по бронированию с кешбэком. По данным платформы TravelLine, с Южного Урала пришли 2,5% заявок. В топе больше нет регионов УрФО, но есть Пермский край, который относится к Большому Уралу. Оттуда через модуль прошло 4,3% броней. Первое место по заявкам на туры с кешбэком занял Краснодарский край — 21,9%. Далее идут Московская область — 9,6% и Санкт-Петербург — 5,7%.

Купить тур по программе кешбэка можно до 12 апреля. Отправиться в путешествие нужно до 30 апреля, в круиз — до 1 июня. Обязательное условие — оплата тура картой «Мир» в онлайн-режиме. На эту же карту в течение пяти дней вернется до 20% от стоимости тура или проживания, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека не ограничено, но путешествия должны быть длительностью от двух ночей.

По программе туристического кешбэка можно забронировать поездку по региональному брендовому маршруту. Его продают туроператоры «Вершина-тур», «Дискавери», «Спутник» и «Одиссея» по фиксированной стоимости 16 950 рублей при двухместном размещении (с 20%-ной скидкой цена составит 13 560 рублей). Также доступны лечение в санаториях «Урал», «Увильды», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», активные туры на горнолыжные комплексы «Евразия», «Аджигардак» и «Райдер», походы на Иремель из села Тюлюк. Для самостоятельного путешествия кешбэк предлагают 39 гостиниц и отелей Челябинской области.



Программу туристического кешбэка запустили в 2020 году. Ее главной целью является поддержка отрасли, которая является одной из пострадавших от пандемии COVID-19. Также проект призван повысить спрос на путешествия по России и сделать их доступными. В 2021 году кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка вернулось 6,7 млрд рублей.