Ассоциация турорганизаций: «С сертификатом о вакцинации границы для путешествий расширяются»

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода — об отдыхе за рубежом во время пандемии, популярных направлениях и вакцина‑турах

Пандемия внесла заметные коррективы в заграничный отдых. Но южноуральцы, как и прежде, хотят проводить отпуск за рубежом. Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода в интервью ИА «Первое областное» рассказала о том, как период коронавирусных ограничений повлиял на развитие внутреннего туризма, путешествия в какие страны пользуются спросом у жителей Челябинской области и для кого организуют вакцина-туры.

— Инна, в прошлом году пандемия значительно сократила возможность путешествовать за рубеж и подкосила туристический сектор.

— Она его не просто подкосила, она «убила» туристический бизнес. Пандемия, безусловно, сократила возможность путешествовать, и мы это наблюдаем до сих пор. 2020 год был почти мертвый для туризма, он сильно пострадал. Сейчас стало проще, но мы пришли в себя только примерно на 30—40 процентов. Пока ждем, как ситуация будет развиваться дальше. Пока мы видим, что есть очередной подъем заболеваемости, но количество рейсов по разным направлениям, несмотря на это, увеличивается. Если вспомнить прошлый год, то границы, наоборот, закрывали.





— Но в это же время начал развиваться внутренний туризм?

— Началось все с маршрутов в Сочи и Крым в 2020 году, большинство российских регионов были доступны для посещения. Поэтому выросла популярность внутреннего туризма: это и туры по Челябинской области, соседней Свердловской области. Туристы из-за пандемии стали активнее изучать регионы своей страны, и это радует.

— Может быть, какие-то фишки появились за это время у внутреннего туризма? Ведь посетителей нужно чем-то привлекать.

— Да, появилось огромное количество новых программ. Например, открыта программа поддержки фермерского туризма, ее курирует «Территория бизнеса». Но если разобраться, это не столько поддержка туризма, сколько поддержка продажи фермерских продуктов в Челябинской области. Это дает возможность фермерам реализовать свою продукцию. Ведь в сетевые магазины им тяжело зайти из-за ценовой политики. Были запланированы на этот год около 12 поездок по фермерским местам. Большинство из них уже выполнили, еще часть состоятся этой осенью.

— То есть это такая коллаборация туризма и бизнеса?

— Да, конечно. Туристы с удовольствием посещают такие направления — это, как правило, туры выходного дня. Они реализуются в Нагайбакском, Аргаяшском, Коркинском районах — затронуты все небольшие сельскохозяйственные территории области.





— Внутренний туризм, наверное, здорово поддержал и кешбэк за путевки, купленные по России?

— Да, в этом году действовал 20-процентный кешбек, им многие воспользовались. Были также льготы на поездки с детьми — 50 процентов скидка на авиаперелет. Можно было улететь из Екатеринбурга до Калининграда, двое взрослых и один ребенок — 5500 рублей на троих туда и обратно с учетом льготы. Во Владивосток в сентябре туристы покупали билеты в этом году, используя льготу: стоимость авиабилетов на ребенка и двух взрослых составила 8 тысяч рублей при обычной стоимости такого перелета в 26—28 тысяч. Все-таки есть подвижки в продвижении внутреннего туризма.

При поддержке губернатора и правительства Южного Урала туроператоры по внутреннему туризму запустили шикарный брендовый маршрут. Он подразумевает вовлечение въездных туристов — жителей других регионов. Надеемся, что иностранцы тоже будут приезжать, когда все границы полноценно откроются. Во многих регионах сейчас имеются брендовые маршруты: Самарская, Свердловская, Тюменская области, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Теперь он есть и у Челябинской области.

— А что входит в брендовый маршрут по нашему региону?

— Маршрут следующий: Челябинск — Миасс — Златоуст — Сатка. А называется он «К нам прилетают даже метеориты». Мы готовим сейчас второй маршрут, уже по промышленной тематике, потому что наш регион славится своими производствами. Многие думают, что раз это так, то регион грязный. Но на самом деле наша область одна из самых зеленых. Более трех тысяч озер в Челябинской области насчитывается.

И я вижу, как меняется реакция людей, когда они, приехав на Южный Урал, видят всю эту красоту. И от этого тепло на душе. Поэтому в разработке для туристов у нас и экотропы — это возможность посмотреть южноуральскую природу. Наконец-то начинает процветать внутренний туризм, хоть это и произошло из-за пандемии. Как говорится, нет худа без добра.





— Некоторым туристам в 2020 году пришлось «заморозить» свои заграничные туры. Многие ли из них смогли воспользоваться возможностью полететь на отдых в этом году?

— Да, почти все туристы смогли либо отдохнуть, либо вернуть деньги за выкупленные путевки. Совершенно немногие, 5—10 процентов от общего числа людей, чьи путевки были «заморожены», не совершили поездки. Но те, кто не смогут улететь в отпуск по каким-то причинам до конца 2021 года, — они все получат возвраты средств. Туристам помогают в таких ситуациях. Туроператоров тоже поддержали, чтобы они не обанкротились и не сразу, а постепенно начали возвращать средства с возможностью организации других путешествий.

— Изменилась ли цена путевок в период пандемии?

— Ценовая политика, конечно, немного изменилась. Те, кто «зеркально» перебронировал свои туры с 2020-го на текущий год, ничего не потеряли в цене. До апреля 2021 года туры еще можно было перенести по той же стоимости. А в дальнейшем уже цены у туроператоров повысились, многим туристам пришлось доплачивать.

Если рассмотреть сезонные направления, в среднем на человека стоимость путевки на 8—9 дней составляет 50 тысяч рублей — это средний уровень. Отели высокого класса — это 90—100 тысяч рублей на человека. В Турцию в несезон (октябрь-ноябрь) адекватные цены — 60 тысяч рублей на двоих. Цена на отели по сравнению с сезоном снизилась вдвое. На Кипр и в Таиланд сейчас цены приятные, при этом до конца ноября в эти страны можно летать, чтобы купаться и загорать.

— В этом году туристический поток за границу значительно выше, чем в прошлом? Какие страны сегодня готовы принимать туристов, сколько их?

— Да, радует, что направлений для путешествий становится больше, но не все они доступны по ценам для челябинцев. Например, из недавно открывшихся вновь направлений — Тунис. Есть страны, где принимают туристов без сертификата о вакцинации и даже без ПЦР-теста: Черногория, Албания, Доминикана.





— Какая на данный момент информация по открытию для туристов Таиланда?

— Да, для туристов скоро открывается Таиланд. Уже посчитаны цены, стоят билеты на Пхукет из Екатеринбурга. При этом Росавиация разрешила вылеты, но не утвердила регионы, из которых можно вылететь. Туроператор в данном случае работает на опережение.

Страна почти полностью жила туризмом, а сейчас много сфер пострадало: отели, кафе, рестораны многие закрылись. И как скоро они восстановятся — непонятно. Они, конечно, ребята шустрые, так что если пойдет хороший поток туристов, то все, конечно, быстро восстановится.

Во многих странах с началом пандемии экономическое положение ухудшилось, заведения закрылись. Из Болгарии, например, сейчас вернулись южноуральцы, у кого там осталась недвижимость. Говорят, что очень страшно наблюдать за этим упадком: много баров и ресторанов просто заколочено. Поэтому многие страны, которые жили туризмом, уже до ручки доведены.

— Таиланд будет доступен только для вакцинированных туристов?

— На данный момент это именно так. С 1 сентября 2021 года Таиланд признал российскую вакцину, в страну можно заезжать со «Спутником V». До 1 ноября 2021 года действует программа «песочница».

— Что это за программа и как она работает?

— Даже если у туриста есть сертификат, он все равно должен пройти ПЦР-тестирование. После заселения в отель он снова сдает ПЦР-тест, и пока тот не будет готов, турист не может покидать территорию отеля. После того как результаты теста будут известны, человек сможет спокойно передвигаться, но только по острову Пхукет, за его территорию мы не имеем права выезжать. На 6—7 день после пребывания в стране сдается еще раз ПЦР-тест. И только после третьего отрицательного теста можно будет передвигаться по другим регионам Таиланда. Программа «песочница» действует для всех туристов, даже для тех, у кого есть сертификат о вакцинации.

— Какие из международных направлений пользуются наибольшим спросом у южноуральцев? И куда сейчас пускают без прививки?

— Сейчас Турция подорожала на 20—30 процентов. Но это все еще самый доступный вариант отдыха для многих жителей Челябинской области. На курорты Египта запустили прямые рейсы из Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга. Есть еще и транзитные варианты полетов в Египет — с пересадками в Махачкале или Турции. Это удобно тем, что на транзитных рейсах не требуется дополнительный тест.

Вообще человек сам может выбрать страну для путешествия, исходя из своих возможностей и желаний. Но, конечно, с сертификатом о вакцинации границы для путешествий расширяются.

При этом приятно, что среди южноуральцев выросла популярность туров в своем регионе — Челябинской области. Хоть и случилась пандемия, но многие из нас узнали красивые места именно в России: Дагестан, Калининград. Большой спрос сейчас у Сахалина.





— Европа не спешит признавать вакцину «Спутник». Означает ли это, что в европейские страны сейчас сложно попасть?

— К нам приезжали представители посольства Чехии, Венгрии, Словакии. Они уже ждут, когда будет достигнуто двустороннее соглашение между этими странами и Россией. Открыта сейчас Венгрия, там прекрасные программы лечения, озеро Хевиз, например. Венгрия всегда при этом доступна. Есть прямой рейс Екатеринбург — Будапешт, и лечение там даже дешевле некоторых южноуральских санаториев. При этом для пересечения венгерской границы достаточно ПЦР-теста, сертификат о вакцинации пока не требуется. Визу получить легко, на это потребуется 7—17 дней. Только визу дадут на срок поездки, к сожалению. Греция в этом году принимала туристов.

В другие европейские страны тоже попасть можно, но для этого уже нужно исхитриться. Например, заехать через Албанию, Венгрию, Грецию. Кто хочет в Европу — тот попадет. Европейские страны также доступны тем, у кого есть действующая мультивиза. Для тех, кто только будет получать ее, визу будут выдавать только на срок пребывания в определенной стране.

— Реально ли сейчас получить шенгенскую визу? Что для этого требуется?

— Нельзя сказать, что получить шенген сейчас невозможно. Просто получить визу можно по определенным обстоятельствам: посещение родственников, лечение, рабочая или бизнес-виза и так далее. Ряд европейских стран смягчили эти условия. ВОЗ и ЕС пока не принял российские вакцины, насколько я знаю. Переговоры идут, но сторонам пока не удалось принять решение. А кто-то работает за границей или по другим обстоятельствам часто бывает в Европе — им нужна вакцина, с которой проще передвигаться по миру. Для этого разработаны вакцина-туры.

— Расскажите подробнее: пользуется ли спросом такая услуга и что входит в этот вакцина-тур?

— Это готовые туры на три-четыре дня. Самое популярное направление — это Сербия. Во-первых, туда не нужна виза и сертификат о вакцинации (мы как раз и едем в страну, чтобы его получить). Во-вторых, доступные цены на авиабилеты в Сербию. Есть регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Белград. Вакцинация для российских туристов бесплатная. В тур включен перелет, проживание в отеле, трансферы по всем точкам, запись на вакцинацию, сопровождение с переводчиком. Это не массовое направление — около 10 запросов в месяц на такие вакцина-туры мы получаем.

Единственный нюанс — в Сербии можно вакцинироваться только двухкомпонентным препаратом. А значит, на вторую прививку нужно будет вновь прилететь в страну через несколько недель. Кому необходима однокомпонентная вакцина, едут за ней в Германию. Стоит она порядка 800 евро для российских граждан. Думаю, что такие меры необходимы определенной категории граждан — это либо заядлые путешественники, либо бизнесмены, студенты на обучение и так далее.

— Нужна ли сейчас страховка от коронавируса при покупке тура?

— У нас есть обязательная медицинская страховка, которая включает в том числе и случаи, если турист заболеет ковидом. Есть еще страховка от невыезда, она оформляется по желанию. Она приемлемая по цене — 10—13 долларов на человека, но это гарантия того, что тебе все компенсируют, если поездка сорвется.

Но тут палка о двух концах: если тебе отрицательный ПЦР-тест дает возможность вылететь, но наличие положительного ПЦР-теста не является доказательством болезни и требуется подтверждение врача и начало лечения. Только в этом случае страховка начнет действовать.





— В период ковидных ограничений на первый план вышли нетипичные для туризма страны: Танзания, Венесуэла, Сербия, Албания. Чем это можно объяснить?

— Это открытие дружественных для России стран, я бы это так назвала. В прошлом году совершенно неожиданно Танзания была открыта. Она практически спасла сезон, потому что была доступна только Турция из заграничных вариантов отдыха, но зимой там уже не позагораешь. Про Мальдивы не говорю, стоимость таких туров не для всех доступна. А вот в Танзанию и цены были приятные, и рейсов было много. В этом году даже речи пока нет об открытии чартерных рейсов в Танзанию, хотя туристы их очень ждут, думаю.

— Если говорить о перспективах развития туристической отрасли, что нас ждет?

— Все интересуются, что нас ждет. Но это сейчас гадания на кофейной гуще. Многие ждут продления программы кешбэка за путешествия по России. Она ведь была разработана, чтобы поддержать туристический бизнес в несезон. И многие туристы возмущались, почему в июне он закончился.

Было несколько этапов программы кешбэка. Последний из них распространялся на отдых в сентябре и октябре, но купить путевку по условиям программы нужно было летом. Сейчас от кешбека хотят отказаться, но мы пишем петицию на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы действие программы продлили. Потому что в Крым и Сочи, Санкт-Петербург и Калининград туристы и так поедут, это популярные направления.





Давайте оставим кешбэк хотя бы для регионов, которые только начали развивать внутренний туризм, к ним относится и Челябинская область. В регионе сейчас улучшают инфраструктуру для туризма: строят дороги, устанавливают остановки, информационные таблички, туалеты. Идет аккредитация экскурсоводов, которые бы рассказывали группам про историю интересных мест нашей области.

Если говорить о международных направлениях, для туристов из Челябинской области хотелось бы больше доступных по цене международных направлений — тот же Египет. Около 100 тысяч обойдется отдых семьи из трех человек в Египте, и это не «все включено» и отель в 3—4 звезды. То есть нужны с собой деньги на прочие расходы. При этом доходы многих южноуральцев сократились, но люди так же, как и до пандемии, хотят путешествовать.