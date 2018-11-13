/ Очередной крупный заем помогла получить южноуральской компании «Территория бизнеса»

За годы работы МФЦ оформлены уже 100 микрозаймов.

«МФЦ для бизнеса» помог увеличить объемы производства крупному предприятию «Ажурсталь». Благодаря «Территории бизнеса» компания, изготавливающая кованые изделия, получила микрозайм на 3 миллиона рублей. Условия очень выгодные для «Ажурстали»: процентная ставка от 7,5% до 7,7% годовых. Срок займа — год.

На сегодняшний день «Территория бизнеса» выдала уже 100 микрозаймов на общую сумму 150 миллионов рублей.

Это очень эффективный и популярный инструмент поддержки предпринимателей, поскольку условия, на которых мы выдаем займы, выгоднее, чем в коммерческих банках. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки бизнеса, чтобы сделать их более доступными и увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку от государства. — прокомментировал генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Напомним, МФЦ «Территория бизнеса» создан по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Он помогает поддержке малого и среднего бизнеса.