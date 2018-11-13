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/ Очередной крупный заем помогла получить южноуральской компании «Территория бизнеса»

Очередной крупный заем помогла получить южноуральской компании «Территория бизнеса»

За годы работы МФЦ оформлены уже 100 микрозаймов.
сегодня в 17:31
  |  Общество

«МФЦ для бизнеса» помог увеличить объемы производства крупному предприятию «Ажурсталь». Благодаря «Территории бизнеса» компания, изготавливающая кованые изделия, получила микрозайм на 3 миллиона рублей. Условия очень выгодные для «Ажурстали»: процентная ставка от 7,5% до 7,7% годовых. Срок займа — год.

На сегодняшний день «Территория бизнеса» выдала уже 100 микрозаймов на общую сумму 150 миллионов рублей.

Это очень эффективный и популярный инструмент поддержки предпринимателей, поскольку условия, на которых мы выдаем займы, выгоднее, чем в коммерческих банках. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки бизнеса, чтобы сделать их более доступными и увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку от государства. — прокомментировал генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Напомним, МФЦ «Территория бизнеса» создан по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Он помогает поддержке малого и среднего бизнеса.

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