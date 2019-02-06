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/ Борис Дубровский: «Опыт и профессиональный взгляд на инвестпроекты помогут работать эффективнее»

Борис Дубровский: «Опыт и профессиональный взгляд на инвестпроекты помогут работать эффективнее»

Бизнесмены оценят поддержку предпринимательства государством.
сегодня в 10:31
  |  Общество

В Челябинской области в одну структуру объединят все институты по поддержке бизнеса. Идею создания «Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территории Бизнеса» поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В «Территорию бизнеса» войдут Агентство инвестиционного развития и Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. Оценку деятельности структуры будут давать предприниматели.

Очень важно получать обратную связь от бизнесменов, которые прошли через институты поддержки «Территории Бизнеса». Особенно от тех, у которых по тем или иным причинам не получилось реализовать задуманное. Поэтому считаю обязательным внедрить рейтинговую оценку работы структуры, а также поддерживаю идею создания экспертных советов, в которые войдут предприниматели. Их опыт и профессиональный взгляд на инвестпроекты помогут работать эффективнее. — подчеркнул глава региона.

Министр экономразвития Челябинской области Сергей Смольников отметил, что предпосылкой к созданию единой структуры стала рекомендация Минэкономразвития Р Ф по созданию органа управления институтами поддержки. Также он подчеркнул, что это позволит оптимизировать ряд функций и увеличить количество сотрудников, работающих с клиентами.

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