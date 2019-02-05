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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ «Доктор Эммет Браун» застрял в баклажановой «четверке» под Челябинском

«Доктор Эммет Браун» застрял в баклажановой «четверке» под Челябинском

Вынужденная остановка на Южном Урале длится уже 3 месяца.
сегодня в 10:11
  |  Общество

Свой «доктор Эммет Браун» появился в поселке Долгодеревенском. Пожилой мужчина постоянно возится со сломанным ВАЗ-2104. Правда, это не машина времени, а обычное средство передвижения. В населенном пункте старик, представившийся Игорем Грушниковым, появился 3 месяца назад. Мужчина рассказал, что приехал из Подмосковья. Держал курс на Восток, но машина сломалась на Южном Урале. По словам Игоря Грушникова, путь он обязательно продолжит, как только починит «четверку».

«Док» Игорь Грушников по образованию инженер-электронщик. Хочет работать по профессии, изготавливать технику по передовым технологиям. Своими наработками мужчина прославился еще в 90-е. Он разработал уникальную технологию исправления зрения, с помощью которой восстановил собственное до 100%.

Методика есть. Но только она не доработанная. Это нужно иметь приборы. В общем, я разговаривал с разными людьми, общего языка не нашёл. И этим делом сейчас не занимаюсь. — сообщил сайту «Первый областной» Игорь Грушников.

Ученый из Подмосковья говорит о себе мало. Вся информация, которую о нем знают новые соседи, жители Долгодеревенского, — это случайные факты из интернета. Но Грушникову уже доверяют, как своему, и готовы помочь. Его звали в дом, пережить зиму, но ученый упирался.

У него цель-то ехать. Машину сделать и он поедет. Он не знает, как ему быть. — поделилась с сайтом «Первый областной» жительница Долгодеревенского.

В итоге жители поселка настояли, чтобы хотя бы сломанную машину и ее «донора» загнали в теплый бокс. Так что самую холодную неделю этой зимы Игорь Грушников и его питомцы проведут в тепле.

Добавим, что ученого разыскивают друзья. Заявку с его фотографией разместили на сайте программы «Жди меня». В ней написано, что мужчина наблюдался у психиатра, был подавлен из-за жизненных неурядиц, и в итоге сорвался с насиженного места. Корреспонденты программы «Время новостей. Итоги» откликнулись на нее. Возможно, скоро Игорь Грушников встретится с близкими, которые очень о нем беспокоятся.

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