Круглосуточный каток открылся у челябинской «Публички»

Посещение для всех желающих покататься — свободное.

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Литературный сквер научной библиотеки обзавелся собственным катком. Сотрудники считают, что теперь челябинцы смогут жить по-чеховскии — все в них будет прекрасно: и мысли от прочтения книг и душа, закаленная на морозе.

«Нам помогли наши партнеры и друзья из „Спортивного города“, они заливают катки профессионально, они выступают за здоровый образ жизни и помогают другим», — говорит директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Каток освещен, так что оттачивать тулупы здесь можно в любое время суток, причем бесплатно, главное иметь при себе пару конечков. Прочность льда сегодня проверяют профессионалы, для пришедших на площадку они устроили обучающий мастер-класс.

«Мы показали владение шайбой, коньками, пробежали на скорость», — сказал главный тренер хоккейной команды «Политехник» ЮУрГУ Артем Леднев.

Предполагается, что каток в центре города станет одним из любимых мест отдыха горожан в предстоящие праздники и зимние выходные.