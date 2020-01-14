83-летний фигурист-любитель из Троицка живет с пожизненным абонементом на каток

Мужчина стоит на коньках больше 70-ти лет.

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Абдулла Гумарович Амирханов свеж и бодр в свои почтенные годы. Мужчина считает, что крепостью духа во многом обязан фигурному катанию.

Впервые на коньки Амирханов встал в далеком 1943 году. Во времена страшной войны у фигуриста-любителя не было ни тренера, ни крытого катка с ледяной гладью, но маленький Абдулла так любил это увлечение, что менял свой хлебный паек на кожаные ремни.

«А тогда же вообще голодные годы были... Вот мать порежет хлеба маленький кусок, он черный, но я его не ем, а жду, пока рабочие с кожзавода пойдут и мне ремни кинут, чтобы я коньки завязывал», — вспоминает Абдулла Амирханов.

Свои первые коньки-полозья он крепил на валенки, было не очень удобно, но тогда люди радовались тому, что имели.

Секрет вечной бодрости Абдулла Гумарович объясняет правильным образом жизни. Пенсионер привык вставать с первыми лучами солнца. Каждое утро он начинает с 20-минутной зарядки для мышц и суставов, а дважды в неделю приезжает на каток со своими коньками.

«Я эти коньки лет 20 назад купил, и до сих пор катаюсь. В прокате никогда не беру», — говорит Абдулла Амирханов.

Руководство спорткомплекса «Юниор», где всегда катается пенсионер, подарило ему пожизненный абонемент на каток. Людей невероятно восхищает такая верность спорту. За свою жизнь Абдулла Амирханов поставил на коньки всю семью, и сам еще долго собирается разрезать коньками лед.