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Южноуральцев предупредили об опасном заболевании крупного рогатого скота

В регионе ввели карантин.
сегодня в 20:02
  |  Общество

Генетический материал опасного заразного заболевания животных выявили в селе Кочердык Октябрьского района Челябинской области. У животных обнаружили нодулярный дерматит. Это так называемая «болезнь кожного отека» — сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и у других млекопитающих. Причиной развития является поражение организма специфическим вирусом.

Всего в селе Кочердык в личных подсобных хозяйствах содержится 103 головы крупного и 264 головы мелкого рогатого скота. Все они уже вакцинированы против нодулярного дерматита. Проводится дезинфекция помещений, где содержится скот. Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Евгений Бондаренко информирует, что в случае обнаружения у крупного рогатого скота клинических признаков, свойственных данному заболеванию, владельцам животных нужно немедленно обратиться в районную (городскую) ветеринарную службу. — пояснили в региональном Росслельхознадзоре.

Специалисты добавили: человек к этому вирусу не восприимчив. Более того, в России до 2015 года нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота не выявляли.

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