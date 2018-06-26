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/ В лагере, где умер 13-летний мальчик, не знали о его заболевании

В лагере, где умер 13-летний мальчик, не знали о его заболевании

Ребенок жил в семье под опекой.
сегодня в 14:36
  |  Происшествия

В детском лагере «Ильмены», где накануне, 25 июня, умер 13-летний мальчик, не было никаких сведений о заболевании подростка. По данным следователей, у него мог произойти эпилептический припадок, однако точную причину смерти удастся установить только после специальной экспертизы. Известно, что вскрытие уже проведено, у погибшего констатировали черепно-мозговую травму.

Мальчика обнаружили лежащим на полу в туалете. Кто-то услышал шум, дверь открыли, ребенка доставили в медпункт, но реанимационные мероприятия к успеху не привели. — пояснили сайту «Первый областной» в отделе по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области.

Ребенок находился под опекой, в детский лагерь он уехал уже из семьи. Сейчас происшествием также заинтересовались органы опеки, которые проверяют обстоятельства случившегося. В региональном Минздраве пояснили: поездки в детские лагеря запрещены эпилептикам только в случае, если болезнь находится в стадии обострения. В ведомстве добавили: симптоматика подростка могла проявиться впервые.

Приказ федерального Минздрава № 363н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха» регламентирует перечень медицинских противопоказаний для направления детей в учреждения отдыха и оздоровления. В этот перечень входит ряд заболеваний, в том числе эпилепсия — но лишь в стадии обострения или в стадии декомпенсации, резистентная к проводимому лечению либо с медикаментозной ремиссией менее одного года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проведение следственной проверки находится на контроле у руководителя СУ.

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