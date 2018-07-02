/ Научно-производственное предприятие стало третьим резидентом Верхнего Уфалея

Компания готова принять 80 работников.

Все лучше становится ситуация в Верхнем Уфалее после присвоения городу статуса ТОСЭР. Накануне стало известно, что населенный пункт привлек внимание компании «Уралэнергохим». Научно-производственное предприятие стало третьим резидентом. Ожидается, что сразу 80 человек смогут получить работу на первоначальном этапе работы компании.

На днях статус резидента ТОСЭР получила компания «Уралэнергохим». Это — уже третий резидент в Верхнем Уфалее и, что меня лично радует, самый инновационный, поскольку предприятие является научно-производственным, занимается НИОКР в энергохимической отрасли. Общий объем ожидаемых инвестиций — более 58,5 миллионов рублей, рабочих мест только на первоначальном этапе — 80. — поделился радостью губернатор Борис Дубровский.

Напомним, Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР в 2017 году, после закрытия «Уфалейникеля». Сейчас в городе уже два предприятие-резидента. Это ООО «Уфалейский трикотаж» и ООО «Природный ресурс».