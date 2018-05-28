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Премьера переносного органа состоится на джазовом фестивале «Какой удивительный мир»

Мероприятие откроется на летней сцене в парке Гагарина.
сегодня в 16:12
  |  Культура

С 1 по 3 июня южноуральская столица станет центром джаза. В эти дни в Челябинске пройдет фестиваль «Какой удивительный мир». Мероприятие выйдет за пределы традиционной площадки — концертного зала имени Прокофьева. Организаторы запланировали провести открытие в парке имени Гагарина, где присоединиться к нему смогут все горожане.

Программа фестиваля:

1 июня

В 18:30 фестиваль откроется в парке Гагарина шествием, в котором пройдут джазмены, аниматоры и танцовщики. С 19 до 22 часов на летней сцене в парке имени Гагарина выступят российские и зарубежные джазовые коллективы — джаз-трио Kill Scoville и Studebaker‘63, Bomrani Band, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, ансамбли «Уральский диксиленд» и детский оркестр «Флейты Челябинска». Финальной точкой станет презентация переносного органа.

2 июня

Второй фестивальный день откроет традиционный парад на Кировке. Дневная программа продолжится в парке Гагарина, где свое творчество продемонстрируют детская студия Baby-Jazz и коллективы города. В 19 часов в Концертном зале им. С. С. Прокофьева пройдет гала-концерт с участием зарубежных и российских звезд джаза. Его участниками станут джазовая певица и гитаристка Big Mama Montse из Испании, большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, народный артист России Анатолий Кролл, участник проекта «Большой Джаз» Сергей Чашкин, «Уральский диксиленд Игоря Бурко», биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова. В 22 часа действо вернется в парк Гагарина. Там на открытой уличной сцене пройдет бесплатный ночной кинопоказ фильмов о джазе.

3 июня

Грандиозным гала-концертом завершится грандиозный праздник джаза на Южном Урале. Своим искусством слушателей будут радовать ансамбль Bomrani Band (Иран), квинтет Just Friends под управлением Лотара Крафта (Германия), ансамбль Studebaker‘63 (Австрия), джаз-трио Kill Scoville (Австрия), народный артист России Давид Голощёкин (Санкт-Петербург), «Уральский диксиленд» народного артиста России Игоря Бурко, ансамбль L-band Георгия Анохина.

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