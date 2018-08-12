/ Итальянский искусствовед «вплела» Челябинск в творческую сеть Европы и Азии

Скульптор путешествует по странам мира на желтом мотоцикле.

Искусствовед из Италии Розария Язетто путешествует по странам мира на желтом мотоцикле. Свое транспортное средство она считает несущим свет даже в абсолютной темноте. В этом также заключается суть ее проекта «Yellow Horse». С ним Розария посетила Словению, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Украину, а теперь добралась до Челябинска. Искусствовед останавливается только в малоизвестных городах, объезжая стороной столицы и культурные центры. Только здесь, по ее мнению, можно встретить настоящих, живых людей.

Эта идея пришла мне 2 года назад. Я скульптор, я работала в своей студии в университете Неаполя, и решила, что мне нужно выбраться за ее пределы и направить мою энергию на установление связей с другими женщинами, которые работают в сфере искусства. Я даю понять, что мы живем в таких разных местах, находимся в таких невероятных состояниях, и при этом продолжаем делать все, на что способны. — рассказала сайту «Первый областной» Розария Язетто.

В Челябинске творческими женщинами, с которыми Розария решила наладить связи, стали владелицы творческой мастерской Алиса и Майя. По мнению Розарии, они сделали большой вклад в искусство Челябинска, обучая различным техникам творчества всех желающих.

Отметим, что конечной точкой творческого путешествия Розарии Язетто является Япония. Туда искусствовед планирует добраться через Казахстан, Монголию, Китай и Южную Корею. Таким образом получится создать женскую творческую сеть целого материка Евразии.