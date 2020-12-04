«Снеговики-добряки» собрали 800 писем

Акция впервые в истории охватила Свердловскую область и Татарстан.

800 маленьких южноуральцев написали «Снеговикам-добрякам». Организаторы акции досрочно закрыли приём партнёров, которые исполнят мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ключевым, как рассказали «Первому областному», стал отклик ЧТПЗ — компания направит 3 миллиона рублей на новогодние детские подарки в регионах присутствия. Также благодаря предприятию акция охватит не только Челябинскую, но и Свердловскую область и Татарстан.



«Мы хотим поддержать детей, которые преодолевают жизненные преграды, кого коснулось сиротство, болезнь или случилась беда в семье. Пусть под Новый год они получат подтверждение, что они не одни, что чудо есть, и это чудо — доброта и любовь»,— отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Через неделю в рамках акции в нескольких городах Челябинской области состоится масштабный флэшмоб снеговиков. Сразу после него начнётся финальный этап — вручение подарков детям. Отметим, акция «Снеговики-добряки» проходит на Южном Урале второй год подряд. В рамках акции детский омбудсмен и НКО региона собирают от детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, письма Деду Морозу с желаниями. Их исполняют участники акции.