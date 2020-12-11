«Никаких леденцов и арахиса»: выбираем сладкий подарок в Челябинской области

Роспотребнадзор дал советы по покупке лакомств на Новый год.

Впереди у детей самое сложное испытание года — конфетами. К празднику многих завалят подарками. Роспотребнадзор по Челябинской области рассказал, что не стоит класть в сладкие сундучки и мешочки, а какие лакомства даже полезны.

Покупать готовый подарок лучше всего в проверенном магазине, где следят за качеством своих товаров. На хорошем подарке обязательно есть подробная этикетка с указанием изготовителя и состава. Также честные производители сообщают о сроке годности и публикуют телефон отдела качества. На упаковке должен стоять единый знак обращения на рынке Таможенного союза.

«При выборе подарка покупайте изделия с минимальным содержанием пищевых добавок и консервантов. В составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, гидрогенизированных жиров и масел, а также натурального кофе. При этом другие натуральные красители и ароматизаторы допускаются», — говорит заместитель руководителя ведомства Владимир Ефремов.

Родителям стоит помнить, что ядра орехов (арахис), абрикосовой косточки и пищевые добавки могут вызвать сильнейшую аллергию. Также не стоит покупать детям леденцовую карамель и конфеты, в которых есть алкоголь.

Лучше всего класть в подарок шоколадные конфеты. Они даже полезны, так как содержат такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, фосфор, витамины А, С, В и другие полезные вещества. Не навредят пастила и зефир — они вообще не содержат жиров и считаются диетическими.

Упаковка подарка должна быть прочной и плотной. Если в сладкий подарок положили игрушку, она должна быть отдельно упакована.

«Также не стоит покупать подарки и сладости, срок годности которых вот-вот истечёт», — предупреждает Владимир Ефремов.

И запомните: если вам продали некачественный товар, продавец обязан вернуть вам деньги или же поменять подарок на новый. Предъявляя претензии, смело ссылайтесь на ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей».