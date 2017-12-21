/ 96 маленьких южноуральцев станут гостями Кремлевской елки в Москве

Детей ждет познавательная экскурсия, веселый праздник и сладкие подарки.

96 южноуральских детей получили на Новый год незабываемый подарок — участие в главной елке страны. Мероприятие традиционно проходит в Кремлевском дворце. Вокруг елки собираются дети со всей России: отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, дети тех, кто служил в «горячих точках», представители социально-незащищенных семей, воспитанники детдомов и школ-интернатов, а также опекаемые и приемные детки. Они водят хороводы, играют в веселые игры, затем смотрят спектакль и получают сладкие подарки.



Кремлевская елка — это заветная мечта для многих детей. Организаторы устраивают не просто новогоднее представление, а целую сказку. — рассказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Кремлевская елка состоится 26 декабря. За день до этого детям проведут экскурсию по «Мемориальному музею космонавтики». Участники экскурсии смогут понять все, что им расскажут в музее: возраст детей от 8 до 13 лет.