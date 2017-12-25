/ Дети из Сатки застряли на трассе под Челябинском по пути на Кремлевскую елку

8 человек стали «заложниками» сломанного автобуса.

Накануне дети из Сатки не сразу смогли добраться до челябинского аэропорта, чтобы отправиться в столицу на главную елку страны. 6 ребят и 2 педагога находились в автобусе в сопровождении патрульного автомобиля, когда транспорт сломался. На помощь пришли правоохранители.



В пути следования, на подъезде к Челябинску, в автобусе произошла поломка двигателя. Сотрудники Госавтоинспекции доложили о происшествии в дежурную часть областной ГИБДД. После чего им на помощь был направлен экипаж полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Детей разместили в патрульные автомобили и продолжили движение в аэропорт. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Детям и взрослым удалось попасть на свой рейс вовремя.



Напомним, всего 96 южноуральских детей получили на Новый год незабываемый подарок — участие в главной елке страны. Мероприятие традиционно проходит в Кремлевском дворце. За день до этого детям проведут экскурсию по «Мемориальному музею космонавтики».

