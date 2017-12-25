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/ Дети из Сатки застряли на трассе под Челябинском по пути на Кремлевскую елку

Дети из Сатки застряли на трассе под Челябинском по пути на Кремлевскую елку

8 человек стали «заложниками» сломанного автобуса.
сегодня в 09:15
  |  Происшествия

Накануне дети из Сатки не сразу смогли добраться до челябинского аэропорта, чтобы отправиться в столицу на главную елку страны. 6 ребят и 2 педагога находились в автобусе в сопровождении патрульного автомобиля, когда транспорт сломался. На помощь пришли правоохранители.

В пути следования, на подъезде к Челябинску, в автобусе произошла поломка двигателя. Сотрудники Госавтоинспекции доложили о происшествии в дежурную часть областной ГИБДД. После чего им на помощь был направлен экипаж полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Детей разместили в патрульные автомобили и продолжили движение в аэропорт. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Детям и взрослым удалось попасть на свой рейс вовремя.

Напомним, всего 96 южноуральских детей получили на Новый год незабываемый подарок — участие в главной елке страны. Мероприятие традиционно проходит в Кремлевском дворце. За день до этого детям проведут экскурсию по «Мемориальному музею космонавтики».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Сергей Хомяков
10:00, 25.12.2017
Гайцы - молодцы. Спасибо им от души. Однако, нарушили правила перевозки детей. Ай-яй-яй. Это не про гайцов. Это про правила.

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