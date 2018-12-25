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/ Маленькие южноуральцы ждут волшебства и встречи с Дедом Морозом на Кремлевской елке

Маленькие южноуральцы ждут волшебства и встречи с Дедом Морозом на Кремлевской елке

Делегация из Челябинской области уже в Москве.
сегодня в 16:20
  |  Общество

Маленькие южноуральцы, хорошо показывающие себя в учебе, спорте, искусстве, а также дети из семей, нуждающихся в социальной помощи, отправились 25 декабря на Кремлевскую елку. Утром 96 детей и 24 взрослых, среди которых педагоги, наставники, а также медработники и сотрудники полиции, вылетели в Москву, чтобы принять участие в главном новогоднем представлении страны. Для всех детей билет на елку стал неожиданностью и главным новогодним подарком.

Например, Соня Борисенкова из Чесмы, несмотря на любовь к интеллектуальным занятиям — шахматы, сбор кубика Рубика, — верит, что в столице увидит настоящее волшебство.

В Москву я лечу в первый раз, хочу увидеть там волшебство, загадать желание и увидеть Деда Мороза. Хочу в подарок попросить «Лего». На елку пойду в платье в пайетках. С собой взяла раскраску, водичку, и кубик Рубика на удачу. — поделилась с сайтом «Первый областной» Соня Борисенкова.

Кремлевская елка на тему «Тайна планеты Земля» пройдет 26 декабря. Кроме того, для детей запланировали экскурсию по выдающимся местам Москвы, ведь многие из школьников впервые побывают в столице.

На главный праздник отправляется делегация в составе 120 человек, из них 96 детей. Это отличники учебы, участники олимпиадного движения, соревнований, фестивалей, а также ребята, нуждающиеся в особой поддержке государства. На Кремлевской елке можно побывать только один раз. Когда есть квота для ЧО, по муниципалитетам идет распределение, и уже там экспертная группа определяет, кто поедет. В Москве ребята будут до 27 декабря. Помимо большого мероприятия в самом Кремле, их поведут на Мосфильм, в Московский зоопарк, на Красную площадь. — рассказала сайту «Первый областной» начальник управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Минобразования Челябинской области Елена Сидорчук.

Отметим, что первая Кремлевская елка состоялась в 1935 году, но проводили ее в Колонном зале Дома союзов. Только в 1953 году праздник перенесли в Большой Кремлевский дворец. Разместиться в нем могут почти 6 тысяч человек.

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