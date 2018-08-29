/ Ирландский блогер назвал Челябинск курортным городом

Вывод он сделал после прогулки по Кировке.

Блогер из Ирландии посетил Челябинск. Он прибыл в южноуральскую столицу с женой по семейным делам. Раньше, по признанию блогера, в Челябинске он не был и оказался удивлен масштабами города. Первой точкой туристического маршрута блогера стал Сад Победы. Интерес вызвала выставка военной техники. Сразу после ее осмотра путешественники отправились на Кировку.

Хорошая, широкая улица Арбат — центр города. Так все спокойно, умиротворенно, музычка играет. Чем не курортный город? Названия у заведений все смешные, не увидишь такого за границей. Например, «Лиса и гусь» в Ирландии паб не назовут. — заметил блогер.

Интерес у туриста вызвали широкие челябинские дороги, большое колесо обозрения и виды на город с него. Но больше всего жителю Ирландии понравилась русская речь. Блогер рассказал, что сам из Литвы, всегда говорил по-русски, и очень скучает по общению на этом языке в больших компаниях.