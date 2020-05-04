Краснокнижные лебеди вернулись в пруд при храме в Копейске

Из-за инвалидности лебеди зимуют в стенах фонда «Спаси меня», а с наступлением тепла возвращаются на природу.

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Лебеди-шипуны, обитающие в пруду при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске, вернулись на своё излюбленное место, перезимовав в реабилитационном центре фонда защиты диких животных и птиц «Спаси меня». Птицы вновь радуют прихожан и наслаждаются летним теплом.

«В прошлом году фонд зоозащиты „Спаси меня“ впервые в Челябинской области провёл эксперимент и отпустил спасённых птиц в место отдыха. Все птицы с инвалидностью и больше не могут летать: в них стреляли браконьеры, а один из пернатых не смог отправиться в теплые края и на замёрзшем пруду стал жертвой лис»,— написала на своей странице в социальной сети Facebook Кристина Высоцкая, редактор журнала «Члб.Собака.ru».

По её словам, пернатые чувствуют себя в этом месте очень комфортно и в безопасности, а одна из пар лебедей — Зигфрид и Одетта — даже свила гнёздышко. Местные жители, гуляющие по территории церкви, в восторге от лебедей и признаются, что наблюдение за птицами приносит им умиротворение.

«Кроме того, людям становится любопытно узнать больше об этих благородных птицах, и они рассказывают о них своим детям. А ведь лебедь-шипун в Челябинской области занесен в Красную книгу!»,— добавляет Кристина.

Первый опыт нахождения спасённых пернатых в обычной среде обитания оказался успешным, и, по словам редактора, на него можно ориентироваться и в дальнейшем.