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/ 74 представителя пополнили южноуральское издание Красной книги

74 представителя пополнили южноуральское издание Красной книги

В январе 2018 года онлайн-книга появится в свободном доступе.
сегодня в 09:50
  |  Общество

Красная книга Челябинской области «выросла» до 442 представителей. В новой редакции в нее добавились 74 вида растений и животных, нуждающихся в особой охране. Также часть объектов флоры и фауны исключили, поскольку они больше не нуждаются в особых мерах защиты.

Безусловным достижением нашего региона является то, что все эти годы после издания первой Красной книги продолжалась работа по мониторингу охраняемых видов, поиску новых мест обитания «краснокнижников» в рамках областной экологической программы. Благодаря этой работе нам удалось существенно расширить наши знания о редких растениях и животных области. Интересно, что в ходе такой кропотливой многолетней работы мы выяснили, что некоторые виды из первого издания уже не нуждаются в специальных мерах охраны или не встречаются на территории области. Так, из нового издания Красной Книги исключены один вид птиц, 14 видов насекомых, 1 вид сосудистых растений, 6 видов мхов, 3 вида лишайников и 2 вида грибов. Впервые в новом издании появились представители дождевых червей, пауков и водорослей. — рассказал сайту «Первый областной» директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Отметим, что с января 2018 года с электронной версией обновленной Красной книги Челябинской области можно будет ознакомиться на сайте регионального Министерства экологии.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Y77
11:45, 25.12.2017
Это очень и очень грустно... Ведь в первую очередь это значит, что они под угрозой исчезновения.

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