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/ Бездомных животных из «ГорЭкоЦентра» не даст в обиду челябинская администрация

Бездомных животных из «ГорЭкоЦентра» не даст в обиду челябинская администрация

Власти хотят заключить новый контракт до Нового года.
вчера в 12:22
  |  Общество

Ситуацию с обитателями «ГорЭкоЦентра», которых сейчас около 140, держит на контроле городская администрация. Глава Челябинска Евгений Тефтелев лично пообещал, что животные не окажутся на улице, потому что им будет оказана поддержка. Даже после 25 декабря, когда контракт с «ГорЭкоЦентром» подойдет к концу, собак не оставят в беде.

Есть нормативные документы, по которым мы действуем, есть сроки. Животных мы отлавливаем, предлагаем желающим приобрести животных. Если нет возможности приобрести, то мы обеспечиваем сохранность этих животных. На сегодняшний день это функция «ГорЭкоЦентра». Думаю, что успеют заключить договор до Нового года. У руководителя МУПа есть контакт с администрацией: начальник управления экологии достаточно владеет этим вопросом. — рассказал на аппаратном совещании мэр Евгений Тефтелев.

Напомним, зоозащитники сообщили, что 200 обитателей «ГорЭкоЦентра» в канун Нового года могут оказаться выброшенными на улицу. По их данным, контракт с муниципальным предприятием заканчивается к 25 декабря, после этого возможности содержать животных не будет. Контроль за ситуацией взяли прокурор Челябинской области и глава Челябинска. Произошло это при содействии депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он держит ситуацию на контроле. Сейчас пристроены 60 животных.

«ГорЭкоЦентр» не в первый раз оказывается проблемным. Ранее муниципальное предприятие обвинили в бездействии из-за лежащего на улице в Курчатовском районе трупа собаки. Мертвое животное отказались утилизировать несколько ведомств, в том числе «ГорЭкоЦентр», ссылаясь на отсутствие такого пункта в договоре. Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал заставить МУП выполнять не возложенные на него обязательства.

До этого общественники озаботились утилизацией животных в приемнике. 16 мая в социальных сетях появилась шокирующая информация от зоозащитников. Они разместили видеозапись, на которой узнается территория «ГорЭкоЦентра». В холодильной камере центра лежат около 60 мертвых кошек и собак. Учреждение обвинили в негуманном обращении с животными. Однако «ГорЭкоЦентр» отверг претензии, объяснив, что уже два месяца не утилизировал трупы животных с территории предприятия, потому что не был заключен контракт с подрядчиком.

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