Сооруди кормушку: белки не стесняются приходить за едой к людям

Как зимой добывают питание животные и птицы?

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Зимой у лесных птиц животных наблюдаются дополнительные проблемы с поиском корма. Поэтому братья наши меньшие вынуждены обращаться за помощью к людям. И ведь действительно иногда положить в кормушку горсть семечек или хлебного мякиша не так уж и сложно. А вот для птиц и животных — это полноценный приём пиши.

К слову, больше всего белок наблюдается в лесах. И местные жители любят делать для них кормушки.

Так, например, в Златоусте, большое количество птиц и грызунов наблюдается возле места, где течет родниковая вода, которую любят набирать люди. Поэтому белочки не стесняясь прибегают к этому месту, где для них всегда найдётся прикорм.

«Люди кормят грызунов семечками, орешками. Белки выходят в любое время, особенно утром они кормиться любят. Лес для того и нужен — чтобы были животные. И белок, и птиц очень много. Была одна белка — мы её хозяйкой называли. Приходила кормиться и других прогоняла», — делятся местные жители.

Помимо завтрака, в лесу целый день гуляют бабушки, семьи с детьми, которые любят, когда белочка кушает у них с ладошки. Поэтому без еды пушистые и пернатые точно не останутся.

«Первый областной» призывает всех, кто любит гулять в лесу, взять с собой небольшую горсточку прикорма для братьев наших меньших. Этим вы обеспечите питание птичке или белочке на весь день. Также будет не лишним сделать красивую кормушку. Ведь многие могли уже со временем обветшать.