Очередное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 7 сентября

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 7 сентября, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие поручения мэра они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения. Наталья Котова проконтролирует достоверность сказанного, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.