/ Кот с простреленной головой попал на операционный стол к Карену Даллакяну

Домашний питомец пострадал от пневматического оружия.

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Челябинский зоозащитник Карен Даллакян лечит не только диких кошек, но и домашних питомцев. Накануне к ветеринару обратились за помощью хозяева подбитого кота. Барсик получил пулю в голову. По словам хозяина, в 6-летнего зверя выстрелили из травматического оружия неизвестные хулиганы. На операционный стол к ветеринару Барсик попал вскоре после обнаружения травмы.

Котику повезло. Он три дня гулял, после чего вернулся домой. Пулька попала ему в верх брови возле левого глаза, сам глаз, к счастью, не задет. Хозяин обнаружил инородное тело в теле кота и принес к нам. — рассказал ветеринар Карен Даллакян.

Зоозащитник поделился кадрами операции в социальных сетях. Обездвиженный кот стойко переносит происходящее. Сейчас питомца отправили домой на реабилитацию.