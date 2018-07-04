/ «Может только лежать». Котенка выбросили из машины в Челябинской области

Волонтеры собирают деньги на операцию питомцу.

Котенка с множественными травмами заметили и подобрали на проезжей части автомобилисты. Он с трудом передвигался на дороге рядом с городским кладбищем в Злаутоусте.

Его, скорее всего, выкинули из машины на полном ходу. Котик медленно ковылял, двигался в сторону дач, я не смог проехать мимо, подобрал его. — рассказал сайту «Первый областной» местный житель Денис.

Питомца передали в руки волонтеров. У него травмирована одна лапа, которая полностью потеряла чувствительность, и разбита мордочка. Сейчас котенка готовят к операции. Она назначена в челябинском ветеринарном госпитале.

Малыш рад бы был поиграть, но пока никак. Все, что он может, это лежать на боку и рассматривать мир из своего домика. Аппетит хороший. Но очень забитый и запуганный. Людей ненавидит, шипит, обороняется. Очень хочется, чтобы Малой побыстрее встал твёрдо и уверенно на все четыре лапки, научился жить новой жизнью. Хочу, чтобы поскорее снова поверил в любовь, заботу и доброту людей. — поделилась волонтер Светлана Ципровская.

Добровольцы объявили сбор средств на необходимые процедуры для пострадавшего кота. Ранее южноуральцы уже неоднократно помогали травмированным животным. Пополнит счет волонтеров можно банковским переводом на карту 4276 8720 7427 0043 (Валентина Николаевна М.)