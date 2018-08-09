/ Искусанную собаками косулю отпустили на волю

Раны затянутся в дикой среде.

Меньше недели пробыла искусанная собаками косуля у челябинского зоозащитника Карена Даллакяна. За это время молодому самцу обработали раны и ссадины, перевязали их, чтобы не развилась инфекция. Маленький олень быстро пришел в себя, и вскоре помощь зоозащитников оказалась не нужна.

Косуле вкололи снотворное, поместили в большую переноску и вывезли в Харлушевский заказник. Там с животного сняли повязки и выпустили на свободу.

Ничего страшного в том, что у животного не до конца зажили раны, нет. Это дикое животное, у них хороший иммунитет. В дикой среде ему нужно около 10 минут, чтобы отойти от наркоза. Мы поставили несколько уколов, это витамины и препараты, которые действие наркоза нейтрализуют. — рассказали сайту «Первый областной» зоозащитники.

Напомним, косулю нашли на территории одного из предприятий Челябинска. Животное было очень напугано, а еще ранено. Его искусали собаки. На поимку косули понадобилось несколько часов, зоозащитникам удалось вколоть снотворное и транспортировать животное в приют Карена Даллакяна.