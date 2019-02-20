/ История о сотруднике ГИБДД, который перевел хромающую собаку через дорогу, взорвала интернет

История о том, как инспектор ГИБДД остановил движение и помог перейти хромающей собаке на другую сторону дороги, взорвала рунет вчера, 19 февраля. Челябинский герой, поступок которого оценили миллионы людей, зовут Сергей Милюков, лейтенант полиции. Отметим, что в декабре прошлого года он уже совершил благородный поступок, оказав помощь девушке с приступом эпилепсии и ее матери.

Его поступок поразил многих своей трогательностью: хромающая дворняга стояла перед плотным потоком машин, не осмеливаясь выйти на дорогу. Мужчина помог животному перейти на другую сторону, что запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей.

К слову, собака ходила там не впервые. Ее давно приютили сторожа на автостоянке, там она живет уже несколько лет.

Эта собака у нас уже года три, пришла к нам сама. Лапа у нее повреждена была с самого начала, она прихрамывала. Мы ее подкармливаем, с ней живет еще один пес. Они помогают нам нести службу, с ними не так скучно. Собака в охране всегда пригодится. А для нас они ласковые, хорошие псы. — рассказал сайту «Первый областной» охранник на парковке, где живет шерстяная героиня ролика, Анатолий Ставцев.

Анатолий утверждает, что собаки всегда сытые, их подкармливают не только работники стоянки, но и хозяева автомобилей. Во время сильных морозов, собаки греются в будке, которую установили специально для них.

Посмотреть на то, как живет собака, можно здесь.