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/ Пенсионерку выписали из больницы с торчащей из ноги костью после ампутации

Пенсионерку выписали из больницы с торчащей из ноги костью после ампутации

Дочь пожилой женщины считает, что ее мать отправили умирать.
сегодня в 17:27
  |  Общество

Пожилая жительница Троицка почувствовала себя плохо 12 апреля, когда была в городской бане. Туда она самостоятельно добралась на общественном транспорте, но вскоре пожаловалась на сильные боли в ноге и голове. Сотрудники бани вызвали скорую помощь, пенсионерку доставили в больницу, но через несколько часов сообщили дочери, что не обнаружили никаких патологий, и попросили забрать ее домой.

Я съездила за мамой в больницу, отвезла ее домой, потом поехала в аптеку, пока с мамой сидела соседка. Приезжаю, маме плохо, давление высокое. Таблетку дала, но давление не спало. Говорит, болит нога сильно. Я смотрю — нога белеет. — рассказала дочь пенсионерки.

За женщиной снова приехала карета скорой, на этот раз дошло до госпитализации. По словам роственников, у нее выявили проблемы c артериями, перевели в реанимацию, прооперировали и ампутировали ей ногу. Через некоторое время родные пациентки заметили темные пятна на второй ноге. Несмотря на обещания медиков, ампутация потребовалась вновь. После этого пациентке пришлось покинуть медицинское учреждение. Персонал, по словам родных, отмерил пенсионерке несколько дней жизни. Не помешала отправить ее домой даже торчащая из ноги кость.

Врач говорит: забирайте ее домой, она домой просится. Сказали, мы вам покажем, как нужно перевязывать. — добавляют родственники пенсионерки.

В результате пенсионерка, у которой из ноги торчит кость, а разрезы все еще не зажили, оказалась в почти беспомощном состоянии. Уже почти две недели дочь троичанки самостоятельно делает ей перевязки, дает таблетки, ставит уколы и меряет давление. Женщина без специального образования и навыков вынуждена обрабатывать сложные раны и тратиться на медикаменты и бинты. Она признается: при виде увечий на ногах мамы у нее каждый раз темнеет в глазах, и наворачиваются слезы.

Разобраться в ситуации после вмешательства журналистов пообещал главный врач областной больницы Троицка Сергей Шор. Он предположил, что пациентку не выписывали, а не долечилась она, потому что ее забрала дочь. Подтвердить или опровергнуть это поможет внутренняя проверка.

Сейчас я отправил хирурга из стационара, чтобы просто разобраться, что там происходит. Если увижу какие-то недоработки, персонал будет наказан. Все лечение будет обеспечено, если потребуется, ее госпитализируют, поставят диагноз. — добавил Сергей Шор.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пояснили, что не в праве разглашать диагноз и детали лечения.

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