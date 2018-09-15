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/ Движение Луны задом наперед увидела жительница Челябинска

Движение Луны задом наперед увидела жительница Челябинска

Спутник Земли быстро спустился за горизонт.
сегодня в 07:20
  |  Общество

Необычное явление обнаружила жительница Челябинска. Вечером 12 сентября она увидела, как растущий полумесяц двигался по необычной траектории. По ее словам, он перемещался слева направо, набирая скорость. Затем молодая Луна скрылась за линией горизонта.

Выехала за город. Еду по трассе, наблюдая, как высоко в ещё светлом небе появляется молодой месяц. Потом начался красивый розовый закат, месяц стал не просто ярче, но и значительно больше. А потом, странное дело — он становился всё больше, ярче и всё ближе к линии горизонта. Это было настолько нереально и красиво, что остановилась и сделала несколько фото. А потом увидела, что он скрылся вовсе! Как будто это был не месяц, а солнце. — прокомментировала сайту «Первый областной» жительница Челябинска.

Увиденным она поделилась на своей странице в социальной сети. Девушка предположила, что необычное движение луны связано с «негодованием космоса». Как пояснил сайту 1obl.ru эксперт в астрономии, увиденное движение Луны является всего лишь иллюзией.

Месяц с каждой минутой приближался к горизонту. Следовательно, из-за этого возникала так называемая иллюзия Луны. Это касается любого объекта, который наблюдается низко над горизонтом. Наш глаз автоматически начинает сравнивать объект на небе и горизонт и из-за этого объект, чем он ближе оказывается к горизонту, кажется все больше и больше. — рассказал сайту «Первый областной» эксперт.

По его словам, ученые пока не пришли к точному объяснению этой иллюзии. Движение же Луны слева направо он объяснил вращением Земли с запада на восток.

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Комментарии

Нурзифа
11:05, 15.09.2018
Так и хочется воскликнуть: "О, жертва ЕГЭ!"
Девушка сама себя выставила на посмешище. Или она жила в каком-то ином мире, где нет Луны? Она ни разу не видела, что наш спутник по обыкновению именно так и движется на небосклоне - слева направо? Наверное, это и есть поколение, родившееся с гаджетами в руках и никогда не поднимающее взгляд на небеса. Отсюда такая реакция на происходящее в реальном мире. Да, милая девушка, это реальность. Мы эту реальность очень хорошо знаем. И нас удивляет ваше незнание этой реальности... Извините за сплошную тавтологию.

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