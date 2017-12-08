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/ Специальная комиссия назвала сгоревший спутник источником рутения-106 на Южном Урале

Специальная комиссия назвала сгоревший спутник источником рутения-106 на Южном Урале

В пробах из Челябинской области не обнаружено радиоактивных веществ.
сегодня в 16:13
  |  Общество

Специальная межведомственная комиссия назвала предположительный источник рутения-106 на территории Южного Урала. Об этом говорится в материалах проверки. Сейчас основной версией является сгорание в атмосфере искусственного спутника или его части, содержащей в себе радиоактивное вещество. Другие версии не нашли подтверждения.

Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов. Однако «чистый» рутений-106 для медицинских целей в России получают путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах. Максимальная активность получаемых партий препарата не превышает нескольких десятков милликюри, а максимальная суммарная активность медицинского рутения-106, производимого в России, не превышает одного кюри. Соответственно, медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов. Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника. — передает ТАСС слова заместителя директора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэля Арутюняна.

Кроме того, в Росатоме озвучили свои результаты проб воздуха. По их данным, в материалах исследования из Челябинской области не содержится радиоактивного рутения-106.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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