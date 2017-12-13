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Росгидромет признал ошибку в отчете о рутении-106 на Южном Урале

Версию с производственным выбросом вещества окончательно отвергли.
сегодня в 19:51
  |  Общество

В Челябинской области закрыли вопрос о так называемом выбросе рутения. На заседании Гордумы детально разобрали, когда появилась информация о веществе, на какой территории оно распространилось и какую опасность оно представляло. Как и сообщалось ранее, для населения наличие в воздухе рутения прошло бесследно. В основном люди были напуганы сообщениями Росгидромета о масштабах загрязнения. Представители федеральной службы свою ошибку признали.

Надо было говорить не о высоком загрязнении. Должно быть не слово «загрязнение», а «высокое значение суммарной бета-активности» для данного пункта по сравнению с предыдущим периодом. Средства массовой информации за эту не состыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на 2–4 порядка ниже допустимого установленными нормами радиоционной безопасности. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.

На заседании Гордумы также объявили: ПО «Маяк» к рутению отношения не имеет. Рутений затронул территорию Челябинской области, однако вещество распространилось от Европы до Сибири. И, как считают представители предприятия, центром появления была территория Кавказа.

Было поступление рутения в атмосферу, одномоментное, на очень большой территории. Данные к нам поступили практически в тот же день. Поскольку инцидент ничтожный, не связанный с деятельностью «Маяка», на такой чих мы не реагировали. Мы понимали, что безопасность населения обеспечена и никаких мер предпринимать не надо, о чем мы и сообщили в адрес организации, которая отправляла запросы в адрес «Маяка». Наиболее вероятной мне представляется версия с космическим аппаратом. Она объясняет все невероятные особенности, связанные с этим инцидентом, в том числе большую территорию. Такое может быть, если на большой высоте сгорает спутник или другой космический аппарат. — рассказал сайту «Первый областной» советник генерального директора ПО «Маяк» по вопросам науки и экологии Юрий Мокров.

Напомним, в октябре появилась информация о наличие в воздухе рутения-106. Вещество, якобы, выбросило предприятие на Южном Урале. Власти эту информацию опровергли. Сопоставив данные, полученные различными службами, они отметили: источник выброса, если таковой был, находился за тысячу километров от Урала.

Позже появилась информация о сгоревшем в атомсфере Земли спутнике. В эту пользу говорит еще один факт: ранее НАСА предупреждало о падении многотонного советского спутника. Это должно было произойти осенью.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Дарья
23:56, 13.12.2017
Блин, сколько можно ошибок делать в статьях? Такие элементарные, первоклассник и то лучше напишет. Наймите редактора уже
Пётр
23:43, 13.12.2017
хватит врать! сегодня 13.12.2017 г мною был зафиксирован радиационный фон на максимальной отметке 36 микрорентген в час! в последующие 3 часа замеров результат был на отметках 21-24-27 микрорентген в час. всё зафиксировано на видео и фото/ вопрос почему тогда нет паники на кавказе раз спутник взорвался там. тогда там вообще все передохнуть должны были если до нас в 1000 раз превышен фон дошёл
Гончаренко
22:49, 13.12.2017
Да хватит людям сказки рассказывать!!!
Была завышена норма радиации в несколько раз!!! Дети рыгали, взрослые-просто понос!!!

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