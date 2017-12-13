/ Росгидромет признал ошибку в отчете о рутении-106 на Южном Урале

Версию с производственным выбросом вещества окончательно отвергли.

В Челябинской области закрыли вопрос о так называемом выбросе рутения. На заседании Гордумы детально разобрали, когда появилась информация о веществе, на какой территории оно распространилось и какую опасность оно представляло. Как и сообщалось ранее, для населения наличие в воздухе рутения прошло бесследно. В основном люди были напуганы сообщениями Росгидромета о масштабах загрязнения. Представители федеральной службы свою ошибку признали.

Надо было говорить не о высоком загрязнении. Должно быть не слово «загрязнение», а «высокое значение суммарной бета-активности» для данного пункта по сравнению с предыдущим периодом. Средства массовой информации за эту не состыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на 2–4 порядка ниже допустимого установленными нормами радиоционной безопасности. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.



На заседании Гордумы также объявили: ПО «Маяк» к рутению отношения не имеет. Рутений затронул территорию Челябинской области, однако вещество распространилось от Европы до Сибири. И, как считают представители предприятия, центром появления была территория Кавказа.

Было поступление рутения в атмосферу, одномоментное, на очень большой территории. Данные к нам поступили практически в тот же день. Поскольку инцидент ничтожный, не связанный с деятельностью «Маяка», на такой чих мы не реагировали. Мы понимали, что безопасность населения обеспечена и никаких мер предпринимать не надо, о чем мы и сообщили в адрес организации, которая отправляла запросы в адрес «Маяка». Наиболее вероятной мне представляется версия с космическим аппаратом. Она объясняет все невероятные особенности, связанные с этим инцидентом, в том числе большую территорию. Такое может быть, если на большой высоте сгорает спутник или другой космический аппарат. — рассказал сайту «Первый областной» советник генерального директора ПО «Маяк» по вопросам науки и экологии Юрий Мокров.



Напомним, в октябре появилась информация о наличие в воздухе рутения-106. Вещество, якобы, выбросило предприятие на Южном Урале. Власти эту информацию опровергли. Сопоставив данные, полученные различными службами, они отметили: источник выброса, если таковой был, находился за тысячу километров от Урала.



Позже появилась информация о сгоревшем в атомсфере Земли спутнике. В эту пользу говорит еще один факт: ранее НАСА предупреждало о падении многотонного советского спутника. Это должно было произойти осенью.