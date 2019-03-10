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/ На Южном Урале в запертой квартире от голода умирали 15 кошек и 5 собак

На Южном Урале в запертой квартире от голода умирали 15 кошек и 5 собак

Хозяйки квартиры оставили животных погибать в антисанитарных условиях.
сегодня в 12:15
  |  Происшествия

В Челябинской области зоозащитники обнаружили квартиру, в которой были заперты 15 кошек и 5 собак. Несколько жительниц Миасса собирали в своей квартире бездомных животных, которых содержали в антисанитарных условиях: вся квартира завалена хламом, в котором вынуждены обитать кошки и собаки.

По улице 8-е июля в Миассе проживают «чудо-женщины», как называют их местные зоозащитники. Славятся эти женщины тем, что в своей небольшой квартирке содержат огромное количество животных: кошек и собак. Но даже слово «содержат» не подходит в этом случае. Скорее держат в закрытом пространстве, в полнейшей антисанитарии, без еды и питья. Никто не знает, для чего они это делают. Но вот уже четвёртый день «чудо-женщин» нет дома. Голодные кошки и собаки не давали покоя соседям .Кто-то выломал дверь, а там 15 кошек и 5 собак. — сообщают подписчики группы «ЧП Миасс» во «ВКонтакте».

Также, анонимный пользователь сообщает, что почти всех животных уже пристроили на передержку.

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