Корреспондент медиахолдинга ОТВ готовится задать вопрос Путину

Артур Ишпулатов рассказывает о подготовке к пресс-конференции президента России.

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В настоящее время корреспондент медиахолдинга ОТВ находится в закулисье главного мероприятия года для журналистов. Меньше, чем через час начнется заключительная пресс-конференция президента России с журналистами со всей страны и мира. Присутствуют порядка 2 000 человек, конкуренция среди корреспондентов будет большая. Артур Ишпулатов рассказал, как готовился к мероприятию.

«Выгляжу достаточно строго, не люблю выбиваться из общей канвы. Скажем так, не пришел, как другие, в русских народных костюмах. У меня есть плакат, просили делать на формате А4, чтобы не мешать работе фотографов и съемочных групп. Поэтому у меня напечатан советский плакат, связанный с Великой Отечественной войной; просто плакат с надписью „Челябинск“. С празднованием 75-летия Победы и будет связан мой вопрос, и, в частности, с возможностью присвоения Челябинску нового статуса „Города трудовой доблести“», — рассказал Артур сайту «Первый областной».

К трансляции пресс-конференции готовы и в Челябинской области. Соответствующие поручения сегодня, 19 декабря, дал Алексей Текслер на заседании правительства региона.

«Сегодня в 14 часов начнется пресс-конференция президента России, поэтому прошу внимательно следить за ходом общения главы государства с гражданами, с журналистами, и быть готовыми оперативно дать комментарии на вопросы связанные с Челябинской областью. Те, кто находится на выезде, должны дать соответствующие поручения на местах», — поручил глава региона подчиненным.

Напомним, общение президента с журналистами в режиме реального времени будет транслироваться на сайте 1obl.tv, а также в текстовом формате на сайте 1obl.ru.