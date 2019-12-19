Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня

Онлайн и текстовую трансляции можно будет посмотреть на нашем сайте.

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Традиционная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина состоится сегодня, 19 декабря, в 14:00 по местному времени. Конференция в 2019 году станет 15, Владимир Путин проводит подобные мероприятия с 2001 года.

Посмотреть онлайн-трансляцию с пресс-конференции можно будет на сайте 1obl.tv. Параллельно на сайте 1obl.ru будет вестись текстовая трансляция мероприятия.

Всего на пресс-конференцию заявилось 1895 журналистов. Среди них будет корреспондент медиахолдинга ОТВ Артур Ишпулатов. Он уже подготовил вопрос и будет сегодня присутствовать в зале.