Корпоративное волонтерство теперь имеет свой Совет в Челябинской области

В стране в НКВС вошли более 120 отечественный и иностранных компаний.

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В Челябинской области было сформировано региональное отделение Национального совета по корпоративному волонтерству. В обсуждении этого вопроса приняли участие сотрудники самых разных отраслей. В конце сентября было проведено большое совещание, в котором приняли участие более 50 компаний: представители связей с общественностью, социальной политики, организаторы благотворительных акций, волонтеры, представители крупного и малого бизнеса. Председателем на нем стала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Национальный совет был создан с целью объединения компаний для решения проблем социальной направленности.

По мнению Ирины Гехт, взаимодействие государства и корпораций принесет плоды и позитивно скажется на эффективности работы обеих сторон.

«Крупные компании уже не представляют свою деятельность без корпоративного взаимодействия. Между государством и предприятиями очень часто возникают трудности диалога. Наша цель — скоординировать возможности, ресурсы, усилия и направить позитивную энергию корпоративных волонтеров туда, где она действительно необходима и будет эффективна», — заявила Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Деятельность Национального совета направлена на повышение квалификации сотрудников компаний, где каждое звено сможет извлечь свою выгоду из рабочих отношений. Он был создан в 2014 году. На данный момент представительства НСКВ успешно работают во многих регионах России. Основной задачей совета является развитие добровольчества в корпоративном секторе.