Волонтеров научат защищать детей от интернета в Челябинской области

Антитеррористическая комиссия во главе с Алексеем Текслером обсудила подготовку кибердружинников

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Направление киберволонтерства развивается на территории Челябинской области с 2016 года. Эту работу курирует «Центр культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ». В рамках проекта готовят киберволонтеров, которые будут в дальнейшем мониторить сеть и вести профилактическую работу с молодежью. Главная задача — объяснить пользователям последствия вступления в деструктивные сообщества и размещения в интернете запрещенного контента.

Этот вопрос обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии Челябинской области в Новогорном.

Полиция региона проводит регулярную работу, направленную на выявление опасного контента в интернете. В настоящее время этим занимается всего три сотрудника, они периодически привлекают к этой деятельности волонтеров.

В ходе профилактической работы были достигнуты договоренности с одним из вузов области о подготовке студентов к вступлению с ряды кибердружинников. Волонтеров будут обучать в форме лекций и практических занятий.

«Нужно привлекать только студентов старших курсов и магистрантов, которые уже достаточно социализированны. Кроме того, необходимо наладить работу по выявлению деструктивного видео-контента», — отметил присутствовавший на встрече губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер также отметил, что выявление деструктивной информации — дело не для волонтеров. По мнению главы региона, этим должны заниматься профессионалы.

В ходе обсуждения вопроса было решено обратиться к опыту других регионов, в которых развито это направление. К примеру, в Ханты-Мансийске разработали специальную программу по поиску запрещенного контента в сети интернет. Кроме того, создана рабочая группа, в которую вошли силовики и сотрудники прокуратуры. Между кибердружинами проводят соревнования.