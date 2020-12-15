В Челябинской области растет число вновь заражённых коронавирусом

Региональный минздрав озвучил свежую сводку.

На утро вторника, 15 декабря, в Челябинской области официально подтверждены 31 тысяча 164 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки такой диагноз впервые услышали еще 309 южноуральцев. Это на несколько человек больше, чем в предыдущие дни. Правда, среди заражённых на этот раз ни одного школьника.

Накануне с больничного по ковид выписаны 243 человека. На лечении остаются 10 тысяч 301 человек.

«За прошедшие сутки умерли еще 14 пациентов. Жизнь семи оборвал коронавирус. Это три женщины 58, 70 и 83 лет. А также четверо мужчин 46, 72, 76 и 88 лет. Еще семеро южноуральцев имели тяжелые сопутствующие патологии и скончались от осложнений, вызванных коронавирусом», — замечают в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Так, у 89-летнего умершего пациента был кардиосклероз и гипертония. У 78-летней женщины — инфаркт мозга, хроническая сердечная недостаточность. У 65-летней пациентки — сахарный диабет, обширный инфаркт. У 77-летнего пациента — хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертония. У 82-летней женщины — сахарный диабет и гипертония. У 80-летней женщины — сенильная дегенерация головного мозга, легочно-сердечная недостаточность. У 80-летнего пациента — острая дистрофия миокарда, атеросклеротический кардиосклероз.

Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерли более тысячи человек.