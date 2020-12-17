Среди умерших от коронавируса за минувшие сутки здоровых больше, чем хроников

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку

За последние сутки в Челябинской области провели около шести тысяч ИФА- и ПЦР-тестов на коронавирус. Официально подтверждены еще 315 случаев заражения, в том числе у двоих школьников. Всего с начала пандемии новая инфекция обнаружена у 31 тысячи 789 южноуральцев.

Накануне выписаны 288 пациентов, на лечении остаются 10 тысяч 484 человека.

«За прошедшие сутки в Челябинской умерли 15 пациентов с коронавирусом. У девяти из них не было тяжелых сопутствующих заболеваний. Инфекция оборвала жизни четырех женщин — 80 (две), 83 и 88 лет, а также пяти мужчин — 57, 60, 62, 80 и 82 лет», — рассказали в Минздраве Челябинской области.



Еще шестеро человек умерли от тяжелых сопутствующих недугов:

— у 82-летнего пациента был атеросклероз коронарных артерий и гипертония;

— у 57-летней женщины — сахарный диабет и атеросклероз аорты;

— у 70-летнего мужчины — сахарный диабет и гипертония;

— у 63-летнего пациента — сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз;

— у 93-летней женщины — ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца;

— у 59-летнего мужчины — рак.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

В области работает круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи: 8-351-269-77-77.