219 южноуральцев заразились коронавирусом за последние сутки

За прошедшие 24 часа от COVID-19 вылечилось 59 человек.

В Челябинской области сохраняется высокий уровень суточного прироста больных коронавирусом. На утро четверга, 19 ноября, в регионе выявлено 219 новых случаев COVID-19, а общее число больных за весь период пандемии теперь составляет 23 964 случая. При этом из больниц было выписано лишь 59 человек.



«Больных COVID-19 — 6 817 человек. Всего 16 330 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 940 252. За прошедшие сутки — 7 935 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Восемь человек с коронавирусом скончались в Челябинской области за минувшие сутки. У Четырёх из них инфекция была основным заболеванием. Самой младшей из умерших стала 59-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек. От COVID-19: пациент, 76 лет; пациентка, 59 лет; пациент, 83 года; пациентка, 84 года. От других причин: сахарный диабет со множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; сахарный диабет, гипертоническая болезнь с поражением почек и сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год; постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; хроническая ишемическая болезнь сердца, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года»,— добавили представители Минздрава.

Напомним, до 27 декабря в Челябинской области продлён режим повышенной готовности. Также на территории России действует обязательный масочный режим для мест массового скопления. Его несоблюдение влечёт за собой штраф.